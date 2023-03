«Эгриси» объявил о подписании Ярослава Мартынюка.

Команда Уткина презентовала новичка роликом в стиле «Назад в будущее».

Ранее клуб объявил об участии в третьем сезоне Winline Медиалиги роликом с отсылками к The Last of Us.

При жеребьевке третьего сезона «Эгриси» будет в третье корзине.

Таблица трансферов медиафутбола