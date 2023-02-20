Медиалига запустила драфт для футболистов

Теги Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Winline Медиалига запустила драфт для футболистов.

На официальном сайте турнира все желающие могут отправить заявку для участия в драфте.

«На сайте лиги открыта подача заявок на драфт Winline Медийной футбольной лиги.

Все желающие стать игроками огромного медиафутбольного комьюнити залетайте, будем рады видеть лучших из вас на Draft Combine 1 и 2 апреля в Москве.

Все подробности на сайте!

Принять участие может любой желающий с любым уровнем спортивной подготовки.

Творческие (медийные) личности приветствуются особенно!» – написал глава МФЛ Николай Осипов.

В анкете все желающие должны указать свои личные данные, в том числе спортивные: амплуа, рабочую ногу, спортивную школу и карьерный путь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий