Исполнителя роли Гены Букина могут пригласить в «Метеор». Клуб планирует играть в Медиалиге

Теги Winline Медиалига кино Медиафутбол

Недавно созданный клуб «Метеор» планирует участвовать в третьем сезоне Winline Медиалиги.

Команда готовит презентацию, на которой представит медиаперсонажа из первых двух сезонов МФЛ в качестве президента. На опубликованном постере он скрывается под маской.

Также «Метеор» договаривается об участии в проекте с Виктором Логиновым – исполнителем роли Гены Букина .

К проекту уже присоединились Дмитрий Власкин («Физрук», «В созвездии Стрельца»), Александр Якин («Счастливы вместе»), Дмитрий Белоцерковский («Восьмидесятые»), а также Влад Канопка и Макар Запорожский (актеры сериала «Молодежка»).

Тренер команды – Алексей Шерстнев, поигравший в девяностые за московское «Динамо».

Виктор Логинов – актер, известный по сериалу «Счастливы вместе». Его герой Гена Букин в молодости играл за футбольную команду «Уральские звезды» и в ее составе стал победителем турнира «Кожаный мяч», в финале сделав хет-трик.

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alisa dvoikina
Гена Букин молодец и сына привёл в команду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Конь
Ответ Юрий Кечко
Хорошо допустим ты не видел где он снимался , Окей Но есть тут хоть один человек кто вот прям ни разу не видел «Шоу Интуиция с Виктором Логиновым» ?))) Сомневаюсь
2 выпуска видел давно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ Борис Энгельгардт
а он снимался где-то ещё в заметных проектах?
Хорошо допустим ты не видел где он снимался , Окей
Но есть тут хоть один человек кто вот прям ни разу не видел «Шоу Интуиция с Виктором Логиновым» ?)))
Сомневаюсь
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tony
Ответ dreamstep
Актеру лет уже много, если только побегать для хайпа 10-15 минут )
В этом и есть изначальный прикол медиалиги
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Кидалов
Ответ dreamstep
Актеру лет уже много, если только побегать для хайпа 10-15 минут )
Да он в хорошей форме сейчас для своего возраста , не заплыл жиром, даже молодая 20 летняя жена у него, поэтому он ещё даст фору молодым
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Казаков
Ответ Борис Энгельгардт
а он снимался где-то ещё в заметных проектах?
Во многих фильмах и сериалах снимался, хороший актёр. Но больше всего запомнился как гена букин
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Казаков
Метеор норм звучит. В отличии от некоторых команд, у которых названия просто позорище, амкал, бей беги, фк 10, фк деньги, watch tv, козлы... убожество
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shadow1882
Ответ Абдулов Алексей
Здрасьте, а Александр Якин (Рома Букин). Тут не может быть: этого знаю, а другого не знаю.
Я не смотрел ситком
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борис Энгельгардт
Ответ Юрий Кечко
А че Виктор Логинов такой неизвестный актёр что бы про него писать «исполнитель роли Гены Букина» ?
а он снимался где-то ещё в заметных проектах?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
софочка
Жду Гену Букина в команде. Тем более, что Грандмастер Бит уже там
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
Ответ Абдулов Алексей
Здрасьте, а Александр Якин (Рома Букин). Тут не может быть: этого знаю, а другого не знаю.
Так он Букина и знает. От нео же трёшку в финале получил)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
А че Виктор Логинов такой неизвестный актёр что бы про него писать «исполнитель роли Гены Букина» ?
+49
0
+49
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абдулов Алексей
Ответ Shadow1882
Только Логинова и знаю
Здрасьте, а Александр Якин (Рома Букин). Тут не может быть: этого знаю, а другого не знаю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vrazrez
Всё из-под ногтей собрали в гомнолигу.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shadow1882
Только Логинова и знаю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марслан Акматалиев
Великий в прошлом игрок!
Хет-трик в финале кожаного мяча не снился даже Месси и Роналду.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dreamstep
Актеру лет уже много, если только побегать для хайпа 10-15 минут )
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WhitePeacock
Информация про Геннадия Букина лишняя,звезду футбола и так все знают
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валдис Пельш
Все же грустно это все)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artyr Dydkin
А как они Джона Сину подтянуть смогли?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Эсперов
Новости которые мы заслужили ( нет реально это удар по чайлдхуду )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WelcomeBackPURE
Можно еще Лену Полено позвать)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Румянцев
Гена Букин в молодости играл за футбольную команду «Уральские звезды» и в ее составе стал победителем турнира «Кожаный мяч», в финале сделав хет-трик.

Спортсру, а где личный тег Букина? Или вы считаете что Мбаппе с его никому не нужным хеттриком в финале ЧМ важнее хеттрика настоящего героя, который привёл Уральских звёзд к победе?????
+103
-1
+102
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рома Михалев
Эх, старый уже Гена - гол стал
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ждем хэт-трик в финале кожаного мяча)
+55
-5
+50
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий