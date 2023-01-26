Исполнителя роли Гены Букина могут пригласить в «Метеор». Клуб планирует играть в Медиалиге

Недавно созданный клуб «Метеор» планирует участвовать в третьем сезоне .

Команда готовит презентацию, на которой представит медиаперсонажа из первых двух сезонов МФЛ в качестве президента. На опубликованном постере он скрывается под маской.

Также «Метеор» договаривается об участии в проекте с Виктором Логиновым – исполнителем роли Гены Букина .

К проекту уже присоединились Дмитрий Власкин («Физрук», «В созвездии Стрельца»), Александр Якин («Счастливы вместе»), Дмитрий Белоцерковский («Восьмидесятые»), а также Влад Канопка и Макар Запорожский (актеры сериала «Молодежка»).

Тренер команды – Алексей Шерстнев, поигравший в девяностые за московское «Динамо».

Виктор Логинов – актер, известный по сериалу «Счастливы вместе». Его герой Гена Букин в молодости играл за футбольную команду «Уральские звезды» и в ее составе стал победителем турнира «Кожаный мяч», в финале сделав хет-трик.