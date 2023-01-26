Ромарой о запрете стримить 1XBET MFL: «Что за бред? Много людей именно из-за нашего стрима узнали про турнир. Прилетит страйк – будем ругаться»
Основатель «Ромы» Ромарой недоволен запретом стримить матчи турнира 1XBET Media Football League.
«Что за бред? «Матчи турнира в Казахстане нельзя стримить» – это трансляция в свободном доступе на ютубе, для всех желающих, вот и будем стримить на ютубе, у меня другой рекламы там нет, хотите – добавьте мой стрим к себе в отчетность.
А стримить второй тур мы планируем, да и в целом, очень много людей именно из-за нашего стрима узнали про турнир и еще узнают, прилетит страйк, будем ругаться.
На МКС свободно все стримили, на МФЛ вроде были проблемы по началу, но тоже многие стримили и таких угроз не было!» – написал Ромарой.
Турнир в Казахстане уже стартовал. Все матчи 1XBET MFL проходят на «Астана Арене».
Расписание второго тура 1XBET Media Football League.
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