Ромарой о запрете стримить 1XBET MFL: «Что за бред? Много людей именно из-за нашего стрима узнали про турнир. Прилетит страйк – будем ругаться»

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Основатель «Ромы» Ромарой недоволен запретом стримить матчи турнира 1XBET Media Football League.

«Что за бред? «Матчи турнира в Казахстане нельзя стримить» – это трансляция в свободном доступе на ютубе, для всех желающих, вот и будем стримить на ютубе, у меня другой рекламы там нет, хотите – добавьте мой стрим к себе в отчетность.

А стримить второй тур мы планируем, да и в целом, очень много людей именно из-за нашего стрима узнали про турнир и еще узнают, прилетит страйк, будем ругаться.

На МКС свободно все стримили, на МФЛ вроде были проблемы по началу, но тоже многие стримили и таких угроз не было!» – написал Ромарой.

Турнир в Казахстане уже стартовал. Все матчи 1XBET MFL проходят на «Астана Арене».

Расписание второго тура 1XBET Media Football League.

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