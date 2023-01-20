Экс-тренер «Амкала» Бабин открыл курс обучения тренеров. Стоимость – 40 тысяч рублей

Юрий Бабин открыл курс обучения для футбольных тренеров в формате 8х8.

Об этом бывший главный тренер «Амкала» сообщил в своем телеграм-канале.

Длительность курса – 7 недель, по 6-7 часов в неделю. Стоимость курса – 40 тысяч рублей.

«Курс для тренеров, капитанов, руководителей команд в формате 8х8.

Все, что даю на курсе, было проверено в реальных играх и тренировках на разных командах. Это, на мой взгляд, самое важное, он основан на практике!

Обучение онлайн, занятие в малой группе 3-5 человек. Это наиболее эффективный формат.

В недельный цикл входит:

4 часа вебинар в группе. Удобное время согласовываем со всеми участниками курса.

1 час индивидуальное общение участника со мной в удобное для него время. Мы обсуждаем все интересующие участника дополнительные вопросы, в том числе и по игре его команды.

1-3 часа самостоятельное выполнение домашнего задания для закрепления пройденного материала.

В ближайшее время начинаем, как только наберется группа. В марте закончим и получаем сертификаты», – говорится в описании курса.

Уход Бабина из «Амкала» – тренерская отставка года в Медиалиге. Хотел построить «Барселону» на прошивке «Баварии»