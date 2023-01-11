«Для меня 30 тысяч рублей – смех, могли бы и побольше дать. В GOATS в 25 раз больше предлагали». Володя XXL о зарплате в «БроукБойз»

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Форвард «БроукБойз» Володя XXL прокомментировал размер своей зарплаты в команде.

«Для меня тридцатка – смех. Если вы хоть чуть-чуть меня понимаете, вы бы могли мне дать чуть побольше. Ни как GOATS, которые мне предлагали в месяц в 25 раз больше, чем тут. 

И я еду в Казахстан и говорю, что еду играть за бесплатно, потому что я люблю этот вид спорта. А вы, как народная команда, могли спросить у подписчиков и выбрать мне зарплату», – сказал Вагабонд.

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