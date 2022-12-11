Володя XXL о возможно бое с Крапом: «Надо найти человека, который готов заплатить деньги»

Володя XXL высказался о возможном поединке против Даниила Крапивникова.

– Крап что-нибудь тебе ответил на предложение провести бой?

– Мы с ним разговаривали, просто надо найти человека, который готов заплатить деньги. Либо «Наше дело» либо другой промоушн.

Переговоры уже начали. Это большой промоушн, если у нас получится договориться, то будет бой. Пока в стадии обсуждения.

– А что Крап говорит на эту тему?

– Рано все карты раскрывать, давайте это будет постепенно, но вас ждет экшен, я уверен.

«Двум алкашам-казиношникам пора выяснить отношения в ринге». Володя XXL кинул вызов Крапу на бой