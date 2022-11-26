«Общаемся с клубами насчет реализации новых фишек из Медиалиги». Президент РПЛ о турнире с участием топ-клубов в ОАЭ

Александр Алаев рассказал, что зимой в Абу-Даби состоится турнир с участием «Спартака», «Зенита» и других топ-клубов РПЛ с элементами из Winline Медиалиги.

«Общаемся с клубами насчет реализации новых фишек из Медиалиги, чтобы было больше контента. Это могут быть челленджи между матчами.

Изменения правил в самих матчах мы пока не трогали», – сказал президент РПЛ.

Слова Алаева опубликованы в телеграм-канале журналиста «СЭ» Севастиана Терлецкого.