Сергей Игнашевич о добавленном времени на ЧМ: «Надо изучить. Возможно, стоит двигаться в сторону чистого времени как в Медиалиге»
Сергей Игнашевич высказался о добавленном времени на чемпионате мира.
– На ЧМ судьи добавляют очень много времени. Как вы как тренер смотрите на то, что матч продолжается чуть ли не третий тайм?
– Знаете, это интересный опыт. Я думаю, что после чемпионата мира его стоит изучить, насколько он эффективен, а после уже двигаться в эту же сторону или в сторону чистого времени как в Медиалиге в медиафутболе.
Поэтому это отличный опыт, который после чемпионата мира понять, куда двигаться дальше, – сказал главный тренер «Балтики».
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