Сергей Игнашевич о добавленном времени на ЧМ: «Надо изучить. Возможно, стоит двигаться в сторону чистого времени как в Медиалиге»

Сергей Игнашевич высказался о добавленном времени на чемпионате мира.

– На ЧМ судьи добавляют очень много времени. Как вы как тренер смотрите на то, что матч продолжается чуть ли не третий тайм?

– Знаете, это интересный опыт. Я думаю, что после чемпионата мира его стоит изучить, насколько он эффективен, а после уже двигаться в эту же сторону или в сторону чистого времени как в Медиалиге в медиафутболе.

Поэтому это отличный опыт, который после чемпионата мира понять, куда двигаться дальше, – сказал главный тренер «Балтики».