«ВАР очень поможет Первой лиге, без него просто Средневековье». Игнашевич о видеоповторах

Главный тренер «Балтики» высказался после матча с тульским «Арсеналом» (5:0).

«Ребята все сказали на футбольном поле. Поздравляю их с победой. Это подарок балтийским болельщикам на Новый год. [Первое] место в турнирной таблице мотивирует футболистов больше, чем мои слова.

Наличие ВАР очень поможет Первой лиге, без него в Первой лиге просто Средневековье.

От состояния поля сделали корректировки, дали установку не разыгрывать от своих ворот, наоборот, дали возможность сопернику разыгрывать мяч, опустившись чуть ниже», – сказал .

На матче – впервые в истории Мелбет Первой лиги использовалась система ВАР.

РФС примет решение о возможности использования видеоассистентов арбитра на других матчах Первой лиги по результатам тестового матча и после консультаций с клубами и .