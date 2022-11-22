«Куда вы только идете, мы оттуда давно ушли». Технический директор Медиалиги о добавленном времени на ЧМ-2022

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава высказался о компенсированном времени в матчах ЧМ-2022 в Катаре.

«Куда вы только идете, мы оттуда давно ушли».

«На ЧМ вы видите непривычно много компенсированного времени к таймам.

Это новые рекомендации по правилам от ФИФА, чтобы футболисты не затягивали время – считают все вплоть до секунд!

Мы уже в первом сезоне поняли, к чему все катится. +15 минут ко второму тайму в матче «На Спорте» – Starmix. Пьерлуиджи (Коллина – прим. Sports), наше почтение Вам, догоняйте», – написал Кортава в своем телеграм-канале.

Матчи Winline Медиалиги играются по чистому времени – 2 тайма по 25 минут. Как только мяч выходит из игры, время останавливается.