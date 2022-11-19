На игру «Амкал» – 2Drots появились дополнительные билеты – их разобрали менее чем за полчаса

На матче 1/4 финала Winline Медиалиги между 2Drots и «Амкалом» ожидается аншлаг.

Накануне «дроты» объявили, что болельщики разобрали все бесплатны билеты на предстоящую игру.

Сегодня на ресурсах «Амкала» появилась информация, что открыта дополнительная регистрация на матч.

В свободном доступе появилось порядка 350 билетов. Их разобрали менее чем за полчаса.

Игру примет стадион в Одинцове. Его вместимость 2500 зрителей.

Матч 2Drots – «Амкал» состоится 20 ноября. Начало – в 16:30 по московскому времени.