Аршавин об «Амкале» и 2Drots в Кубке России: «Грамотное решение. В Англии тоже играет сборная пивного завода»
Андрей Аршавин высказался об участии клубов Медиалиги в Фонбет Кубке России.
В этом сезоне в розыгрыше Кубка приняли участие «Амкал» и 2Drots.
«Это было сделано для популяризации Кубка. Я считаю, это грамотное решение.
В Англии тоже играет сборная пивного завода. Там тоже бывают истории про любительские команды, когда они куда-то доходят, им донатят, они деньги собирают.
Поэтому это хорошее и своевременное решение», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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