Аршавин об «Амкале» и 2Drots в Кубке России: «Грамотное решение. В Англии тоже играет сборная пивного завода»

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Андрей Аршавин высказался об участии клубов Медиалиги в Фонбет Кубке России.

В этом сезоне в розыгрыше Кубка приняли участие «Амкал» и 2Drots.

«Это было сделано для популяризации Кубка. Я считаю, это грамотное решение.

В Англии тоже играет сборная пивного завода. Там тоже бывают истории про любительские команды, когда они куда-то доходят, им донатят, они деньги собирают.

Поэтому это хорошее и своевременное решение», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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