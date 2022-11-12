Райзен дважды пропустил и привез пенальти за 51 секунду в игре с Reality. Джуси рабоной забил ему с 11-метрового
Райзен дважды пропустил за 51 секунду после выхода на замену в матче с Reality.
В концовке игры 9-го тура Winline Медиалиги (4:3) босс «БроукБойз» вышел на замену вместо вратаря Ивана Зирикова.
Через 6 секунд после появления на поле Райзену с близкого расстояния после подачи со штрафного забил Александр Минченков.
А на самых последних секундах Reality заработал пенальти – Райзен въехал в штрафной площади в Александра Новика.
11-метровый реализовал ударом рабоной вратарь Reality Джуси.
Это был первый выход Райзена на поле в этом сезоне МФЛ.
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