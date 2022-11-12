Райзен дважды пропустил и привез пенальти за 51 секунду в игре с Reality. Джуси рабоной забил ему с 11-метрового

Райзен дважды пропустил за 51 секунду после выхода на замену в матче с Reality.

В концовке игры 9-го тура Winline Медиалиги (4:3) босс вышел на замену вместо вратаря Ивана Зирикова.

Через 6 секунд после появления на поле Райзену с близкого расстояния после подачи со штрафного забил Александр Минченков.

А на самых последних секундах Reality заработал пенальти – Райзен въехал в штрафной площади в Александра Новика.

11-метровый реализовал ударом рабоной вратарь Reality Джуси.

Это был первый выход Райзена на поле в этом сезоне МФЛ.