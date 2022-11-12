«Без 2Drots в 1-м сезоне Медиалиги проект бы не заработал. Осипов убедил «Амкал» и «дротов» – это ключевой фактор». Соленов о популярности МФЛ

Основатель Лев Соленов рассказал о решении принять участие в Медиалиге.

– Как вы узнали об МФЛ? Почему так поверили в этот проект и практически сразу заявились?

– Я поверил в Николая [Осипова]. На тот момент я был не готов заниматься созданием своей лиги по определенным причинам, а продукт Осипова мне показался перспективным.

МФЛ тогда была презентована как проект с достаточно высокой проработкой и неплохой степенью готовности, поэтому мы практически сразу заявились в этот турнир.

– Как считаете, почему МФЛ смогла реализовать и стать успешным проектом?

– Потому что Николай сумел убедить «Амкал» и 2Drots принимать участие в этом турнире. На мой взгляд, это прям ключевой фактор.

– В первом сезоне МФЛ «Амкал» не играл, получается, 2Drots одни сделали запуск МФЛ успешным?

– Если бы не было 2Drots в первом сезоне МФЛ, то, скорее всего, проект бы не заработал, – сказал Соленов.