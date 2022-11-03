Watch TV победил в челлендже Медиалиги и вышли на 3-е место в группе Б

Теги сборная России жен Локомотив жен Медиалига SD Family Watch TV Медиафутбол

Watch TV заработал очко в шестом челлендже группы Б Winline Медиалиги.

Челлендж в группе Б был таким же, как и в группе А. Игрокам нужно было забить голы с четырех точек. От каждой команды участвовали парень и девушка.

Победу Watch TV в челлендже принесли Альберт Зайцев (он же Джессика Альба) и защитник «Локомотива» и сборной России Ирина Подшебякина.

Теперь у Watch TV 11 очков – команда вышло на 3-е место, обойдя SD Family.

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