Watch TV победил в челлендже Медиалиги и вышли на 3-е место в группе Б

заработал очко в шестом челлендже группы Б Winline Медиалиги.

Челлендж в группе Б был таким же, как и в группе А. Игрокам нужно было забить голы с четырех точек. От каждой команды участвовали парень и девушка.

Победу Watch TV в челлендже принесли Альберт Зайцев (он же Джессика Альба) и защитник «Локомотива» и сборной России Ирина Подшебякина.

Теперь у Watch TV 11 очков – команда вышло на 3-е место, обойдя .