Ирина Подшибякина и Алина Мягкова выступят на челлендже Медиалиги

Защитники ЖФК «Локомотив» и сборной России Ирина Подшибякина и Алина Мягкова присоединились к клубам Winline Медиалиги и примут участие в женском челлендже.

Подшибякина сыграет за Watch TV, а Мягкова – за сообщают телеграм-каналы клубов.

Ранее Маргарита Черномырдина присоединилась к GOATS, Надежда Смирнов – к «Деньгам», а Юлия Мясников – к «Амкалу».

Девушки из сборной России едут на челлендж Медиалиги. Клубы заявляли своих жен и подруг, а теперь спохватились