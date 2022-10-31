Ирина Подшибякина и Алина Мягкова выступят на челлендже Медиалиги
Защитники ЖФК «Локомотив» и сборной России Ирина Подшибякина и Алина Мягкова присоединились к клубам Winline Медиалиги и примут участие в женском челлендже.
Подшибякина сыграет за Watch TV, а Мягкова – за SD Family сообщают телеграм-каналы клубов.
Ранее Маргарита Черномырдина присоединилась к GOATS, Надежда Смирнов – к «Деньгам», а Юлия Мясников – к «Амкалу».
Девушки из сборной России едут на челлендж Медиалиги. Клубы заявляли своих жен и подруг, а теперь спохватились
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