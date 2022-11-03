«Мы не удержим Викторыча баснословными ценами». Некит 2Drots о главном тренере

Президент 2Drots Некит высказался о перспективах сотрудничества с главным тренером команды .

– Он говорил, что у него нет контракта. По сути, у него зимой 4 месяца простоя и он хочет хотя бы половину зарплаты, чтобы он не искал другие варианты.

– 4 месяца простоя не будет, потому что, считай, декабрь, январь – это два месяца.

– Но это, если вы дойдете до финала Медиалиги.

– Ну да. Но если нет, то что там – чуть-чуть ноября, декабрь, январь. Но, я думаю, с Викторычем в любом случае договоримся, решим. Сейчас все мысли о Медиалиге, понимаешь? Нам нужно дойти до финала, выиграть. У нас есть определенные задачи, которые надо выполнить.

– Ты не боишься его потерять? Есть ощущение, что он хочет пойти в проф. футбол.

– Мы не можем никого тут удерживать насильно. Тут в любом случае, если у человека есть искреннее желание тренировать и чтобы команда прогрессировала, прогрессировать вместе как бренд, то тогда у нас есть мэч, если этого нет, то мы не удержим Викторыча баснословными ценами. А так предложить, мы, конечно, ему предложим, – сказал Некит в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Севастиана Терлецкого.