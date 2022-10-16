Тренер 2Drots сократил бы число клубов в Медиалиге до 14: «Интерес падает. Должен быть отбор»
Тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал, какие правила изменил бы в Winline Медиалиге.
– Я бы отменил обратную замену и сделал 8 замен.
– Футболисты не выдержали бы?
– Мы к этому идем. Если у нас все футболисты появляются, пусть играют.
– Вы сказали, что появляются футболисты, то есть к ЛФЛ все скатывается?
– Конечно, посмотри как другие команды усилились. Это будет удар по медийному футболу.
– Не кажется, что МФЛ сейчас идет по пути ЛФЛ, катится ближе к профессиональному?
– Может быть, я не знаю, что они еще выдумают, но этот турнир нужен. Зрители и футболисты получают большой интерес. Здесь можно развиваться хорошо.
– Но интерес у зрителей падает из-за большого количества команд.
– Да, падает, но мы же не можем запретить играть другим. Все хотят играть, все хотят участвовать.
– Сколько нужно команд, чтобы было оптимально?
– Не 18, а 14.
– Кого бы вы убрали?
– Я откуда знаю? Я никого бы не убрал. Должен быть отбор, – сказал Кузнецов ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.
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