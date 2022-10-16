Тренер 2Drots сократил бы число клубов в Медиалиге до 14: «Интерес падает. Должен быть отбор»

Тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал, какие правила изменил бы в Winline Медиалиге.

– Я бы отменил обратную замену и сделал 8 замен.

– Футболисты не выдержали бы?

– Мы к этому идем. Если у нас все футболисты появляются, пусть играют.

– Вы сказали, что появляются футболисты, то есть к ЛФЛ все скатывается?

– Конечно, посмотри как другие команды усилились. Это будет удар по медийному футболу.

– Не кажется, что МФЛ сейчас идет по пути ЛФЛ, катится ближе к профессиональному?

– Может быть, я не знаю, что они еще выдумают, но этот турнир нужен. Зрители и футболисты получают большой интерес. Здесь можно развиваться хорошо.

– Но интерес у зрителей падает из-за большого количества команд.

– Да, падает, но мы же не можем запретить играть другим. Все хотят играть, все хотят участвовать.

– Сколько нужно команд, чтобы было оптимально?

– Не 18, а 14.

– Кого бы вы убрали?

– Я откуда знаю? Я никого бы не убрал. Должен быть отбор, – сказал Кузнецов ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.