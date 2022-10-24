Дмитрий Кузнецов о матче всех звезд Медиалиги: «Надо делать на базе одной команды»
Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов прокомментировал слухи о назначении его тренером сборной звезд МФЛ.
– Мне говорят, что будет матч звезд и вы будете тренировать эту сборную как чемпион прошлого сезона, правда?
– Если скажут, буду тренировать.
– Вам пока ничего не говорили?
– Я слышал что-то, но конкретики никакой нет.
– Если вы будете тренером, то кого бы вы точно хотели видеть в составе звезд всей лиги?
– Я не могу за других отвечать. Если мне предстоит тренировать, то я буду садиться и смотреть, кто мне нужен и соперник какой будет.
– Говорят, что там на уровне сборной, скорее всего, не основной, но молодежной, юношеской что-то такое.
– Тогда будем выбирать, естественно, будут и опытные, и молодые. Я думаю, что правильнее было сделать лидеров своих команд, но, мое мнение, нужно на базе одной команды делать.
– На базе 2Drots, логично?
– Я думаю, что да, потому что должны быть сыгранные связи, наигранные звенья, группы.
– А если вам скажут, что матч должен быть максимально медийным, надо выпускать и блогеров?
– Тогда я скажу, пусть они мне набирают. Я не буду никого набирать. Они лучше знают, кто блогер, кто популярнее, тогда наберем по этому принципу.
– Кого бы вы точно хотели взять в свою команду, например, из «Амкала», из «Броуков» по 2 человека хотя бы?
– Я еще не знаю.
– Маврин, Дьяков?
– Я не могу ответить на этот вопрос.
– Ладно, будем тогда ждать.
– Надо еще, чтобы дату назначили, с кем играем и что я главный тренер. Тогда я отвечу на этот вопрос. Что я буду наглеть и говорить, что тот подошел бы. Нет, я так делать не буду, – сказал Дмитрий Кузнецов в интервью ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.
Комментарии