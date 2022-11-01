Николай Осипов опубликовал статистику игрового времени медийных игроков в 7-м туре Медиалиги

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Президент Winline Медиалиги Николай Осипов опубликовал количество игрового времени, проведенного на поле медийным игроками в 7-м туре.

«Эгриси» – 783 минуты

2Drots – 719 минут

«Амкал» – 640 минут

«Наши Парни» – 520 минут

«Родина Медиа» – 511 минут

GOATS – 409 минут

«Рома» – 392 минуты

Tamo Junto – 366 минут

МФК «Рубин» – 366 минут

ФК «Деньги» – 310 минут

Reality – 305 минут

ФК «Десять» – 296 минут

«На Спорте» – 292 минуты

«Бей Беги» – 220 минут

Fight Nights – 217 минут

Watch TV – 204 минуты

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