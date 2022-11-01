Николай Осипов опубликовал статистику игрового времени медийных игроков в 7-м туре Медиалиги

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов опубликовал количество игрового времени, проведенного на поле медийным игроками в 7-м туре.

– 783 минуты

2Drots – 719 минут

«Амкал» – 640 минут

– 520 минут

– 511 минут

– 409 минут

«Рома» – 392 минуты

– 366 минут

МФК – 366 минут

ФК «Деньги» – 310 минут

– 305 минут

ФК «Десять» – 296 минут

– 292 минуты

– 220 минут

– 217 минут

Watch TV – 204 минуты