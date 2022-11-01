Николай Осипов опубликовал статистику игрового времени медийных игроков в 7-м туре Медиалиги
Президент Winline Медиалиги Николай Осипов опубликовал количество игрового времени, проведенного на поле медийным игроками в 7-м туре.
«Эгриси» – 783 минуты
2Drots – 719 минут
«Амкал» – 640 минут
«Наши Парни» – 520 минут
«Родина Медиа» – 511 минут
GOATS – 409 минут
«Рома» – 392 минуты
Tamo Junto – 366 минут
МФК «Рубин» – 366 минут
ФК «Деньги» – 310 минут
Reality – 305 минут
ФК «Десять» – 296 минут
«На Спорте» – 292 минуты
«Бей Беги» – 220 минут
Fight Nights – 217 минут
Watch TV – 204 минуты
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