Тренер «Амкала» Бабин о Кашае: «Он считает, что уже все доказал, но так это не работает. Я объяснял, а он пошел жаловаться Герману»

Тренер «Амкала» Юрий Бабин прокомментировал уход из команды полузащитника Кашая.

Говоря о своем решении покинуть клуб, хавбек написал: «Пытался изменить ситуацию, но «тренер» категоричен, на контакт не идет».

«Когда я пришел, я был очень приятно был удивлен, как хорош Никита: дриблинг, видение поля, шикарная передача и хорошие удары. Он вышел в основе на Кубок и сыграл очень много, он играл с бразильцами следующий матч. То есть это для меня был игрок основы...

Но за 2 месяца игрок не делал те вещи, что просил тренерский штаб ни на поле, ни за его пределами. Вот и пришлось принимать такое сложное и неприятное решение. Мне не нравится так поступать, нет никакого удовольствия отстранять игрока, но это нужно, чтобы команда не страдала и игроки понимали, что вот это, то и то делать недопустимо.

Никто никогда не виноват в твоих проблемах. Если игрок приносит пользу команде, то он будет играть. Если нет, то нет. Так у всех тренеров. Тренер изнутри видит, кто должен быть в старте, кто выйти на замену, а кто остаться в ФК «Банка».

Я еще понимаю, когда кто-то из блогеров ноет, что не играет, ну ок, некоторые не спортсмены, мало опыта соревновательного. Тут же профик, у него есть все, но он это не проявляет. Считает, что он уже все доказал, но так это не работает. Нужно приходить и пахать, играть, быть топом здесь и сейчас.

У тренера есть возможность внимательно следить за каждым игроком на тренировках, есть помощники, есть тренер по физподготовке, есть доктор и есть возможность лично поговорить с игроком и оценить его готовность в моральном плане. Эти люди редко ошибаются все сразу. В течение недели я и сам анализирую и их мнение слушаю, поэтому играют лучшие на данный момент и те кто показали ощутимый прогресс в игре и тренировках.

Все иногда делают ошибки, в том числе и я, но всегда можно и нужно исправлять ситуацию. Тут такого желания не было. Пожелаю Никите пройти этот период и сделать полезные для себя выводы.

Ну и про контакт – я объяснял игроку, что и как, а он пошел жаловаться Герману. Это кривой подход. Он не работает. Гере есть чем заняться, кроме как слушать эти жалобы», – написал Бабин в своем телеграм-канале Coach Moments Yurii Babin.