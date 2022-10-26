«Джарахову забить как будто легче, чем в пустые». Goody об игре Эльдара на воротах

Основатель GOATS Goody прокомментировал игру Эльдара Джарахова.

«Мне кажется, это был невероятный матч. Это было что-то новое для всего российского футбола. Дебют Эльдара Джарахова. Метр с кепкой. Мне кажется, что это самый маленький вратарь в истории футбола.

Я, честно говоря, очень плохо спал перед игрой, потому что мне снились какие-то кошмары, связанные с Эльдаром. Потому что я прекрасно понимал, что любой удар – это гол.

Эльдар был на тренировке, и как будто Эльдару забить легче, чем в пустые ворота. Даже не знаю почему. Это вообще магия. Нам очень повезло, что ударов не было», – сказал Goody на конференции Winline Медиалиги.

Джарахов, Биг Смоук, Алекс Месси, Хул и Мбэйп вышли в матче Медиалиги. Пашу Техника не пустил судья