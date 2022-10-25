Крап не приехал на челлендж Winline Медиалиги. Осипов подменил его и выступил с Эйтаном за 2Drots

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Полузащитник 2Drots Крап не приехал на челлендж Winline Медиалиги.

Его заменил президент Winline Медиалиги Николаю Осипову. Ему пришлось встать в пару с Эйтаном и выступить в челлендже за 2Drots.

«Короче, по поводу челленджа – я не поехал, потому что приболел. Не смог сегодня ни на челлендж, ни на тренировку.

Один день отдохну, и завтра все нормально будет. Я вернусь

Респект Коле, что подменил меня. Я думаю, что они с Эйтаном сейчас заберут челлендж, это будет приятно посмотреть», – написал Крап в своем телеграм-канале Krap Team.

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