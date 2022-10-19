Три игры 2Drots – в топ-3 самых популярных в Winline Медиалиги после 5 туров
Матч 2Drots – «Рубин» стал самым популярным во втором сезоне Winline Медиалиги после пяти туров.
Как сообщает телеграм-канал MFL Stat, эта игра 2-го тура набрала 500 тысяч просмотров на официальном канале лиги.
На 2-м месте и 3-м местах также матчи «дротов» – с «Нашими Парнями» (496 000 просмотров) и «Деньгами» (464 000 просмотров).
В топ-5 также вошли игры «Амкала» с «Родиной Медиа» (452 000) и с Tamo Junto (409 000).
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