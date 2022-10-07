Салим: «Как подпишу, так, получается, буду в «Амкале»
Полузащитник Reality Салим ответил на вопросы о своем переходе в «Амкал».
– Ты игрок «Амкала»?
– Еще нет.
– Еще нет?
– Ну, конечно.
– Мура подтвердил, что перешел.
– Я не могу подтвердить, потому что по факту я еще никуда не перешел. Честно.
– Но ты вел переговоры.
– Руководство Reality и «Амкала» между собой вели переговоры. Договорились, но по факту я еще не игрок команды «Амкал», потому что я контракт не подписал. А пока я не подписал контракт, я не футболист команды «Амкала».
– Но в ближайшее время это будет сделано?
– Посмотрим.
– Ну у тебя есть желание?
– Ну если бы не было желания, переговоры бы не велись.
– Правильно ли то, что если ты перейдешь, то перейдешь уже после 5-го тура?
– Возможно. Скорее всего да.
– Почему не хочешь доиграть сезон за Reality?
– Не все зависит от меня. Я бы может и хотел доиграть за Reality до конца сезона, но команда «Амкал», я им нужен сейчас. Президенты договорились так.
– Сколько еще осталось ждать до конца переговоров?
– Переговоры уже пройдены. Осталось только подписать контракт. Как подпишу, так, получается, буду в «Амкале», – рассказал Роман в интервью телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».
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