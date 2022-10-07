Салим: «Как подпишу, так, получается, буду в «Амкале»

Полузащитник Reality Салим ответил на вопросы о своем переходе в .

– Ты игрок «Амкала»?

– Еще нет.

– Еще нет?

– Ну, конечно.

– Мура подтвердил, что перешел.

– Я не могу подтвердить, потому что по факту я еще никуда не перешел. Честно.

– Но ты вел переговоры.

– Руководство Reality и «Амкала» между собой вели переговоры. Договорились, но по факту я еще не игрок команды «Амкал», потому что я контракт не подписал. А пока я не подписал контракт, я не футболист команды «Амкала».

– Но в ближайшее время это будет сделано?

– Посмотрим.

– Ну у тебя есть желание?

– Ну если бы не было желания, переговоры бы не велись.

– Правильно ли то, что если ты перейдешь, то перейдешь уже после 5-го тура?

– Возможно. Скорее всего да.

– Почему не хочешь доиграть сезон за Reality?

– Не все зависит от меня. Я бы может и хотел доиграть за Reality до конца сезона, но команда «Амкал», я им нужен сейчас. Президенты договорились так.

– Сколько еще осталось ждать до конца переговоров?

– Переговоры уже пройдены. Осталось только подписать контракт. Как подпишу, так, получается, буду в «Амкале», – рассказал Роман в интервью телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».