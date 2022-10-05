«Медиалига собирает больше просмотров, чем РПЛ. Я смотрю, интересно». Иван Соловьев о турнирах

Бывший игрок «Динамо» и «Зенита» Иван Соловьев рассказал о своем отношении к Winline Медиалиге.

– Как ты относишься к Медиалиге?

– Нормально. Сам смотрю, интересно. Молодцы пацаны, которые это развивают. Она собирает больше просмотров, чем российская Премьер-лига. Почему российский футбол не может собрать столько людей [по просмотрам], а медиафутбол, где нет профессионалов, собирает такую аудиторию?

– Там больше футбола или шоу, на твой взгляд?

– Шоу только на конференциях. В первом сезоне не сказать, что было много шоу. Блогеры, да, устраивают шоу: выбегают, кричат, но на поле реально футбол идет. Там играет много профессионалов. Получается очень интересно. Люди смотрят, им нравится. Почему нет?

– За кого болеешь в Медиалиге?

– Ни за кого. Просто интересно, что все команды делают. Больше смотрю 2Drots, «На Спорте», , . Поэтому за всеми командами слежу, – сказал Соловьев.

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