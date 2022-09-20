Статистика Мостового-тренера: 100-процентный показатель побед и 0 пропущенных

Александра Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса.

В начале августа бывший полузащитник сборной России возглавил Fight Nights – новичка Медиалиги.

И Мостовой сразу же стартовал с победы. В 1-м туре 2-го сезона его команда обыграла МФК «Рубин» (1:0).

Таким образом, у Мостового пока 100-процентный показатель побед в тренерской карьере и 0 пропущенных мячей.

Статистика Мостового тренера:

Матчей: 1 Побед: 1 Ничьих: 0 Поражений: 0 Разница мячей: 1:0

Во 2-м туре Fight Nights встретятся 24 сентября с «Эгриси», командой Василия Уткина.

Будем следить за развитием карьеры Мостового.

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