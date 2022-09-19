Мостовой о дебюте в Медиалиге: «Историческая победа. Но мое мнение о медийном футболе такое же – я 30 лет играл на высочайшем уровне»

Александр Мостовой прокомментировал дебютную победу в тренерской карьере.

Его Fight Nights обыграли МФК «Рубин» в 1-м туре Медиалиги (1:0).

– Поздравляю вас с победой, с дебютом.

– Спасибо большое. Ясно, что в какой-то момент мы должны были победить, я имею в виду по ходу чемпионата.

Сегодня первая игра, историческая, правильно ребята сказали, историческая победа. Месяц тренировок – и мы одержали первую победу.

– Вы изменили свое мнение по поводу Медиалиги?

– Мое мнение такое же и останется, я 30 лет играл в футбол на высочайшем уровне.

Я просто иногда говорю, чтобы Медиалигу не смешивали с настоящим футболом. Замечательно, здорово, ребята играют, но многие говорят, что медийный футбол надо смешивать с профессиональным, – это пока тяжело.

– Вам понравились атмосфера, эмоции?

– Когда выходишь на «Сантьяго Бернабеу», 100 тысяч человек – вот там атмосфера. Это нормально.

– Вам проще быть тренером или игроком?

– Конечно, игроком. Да, я являюсь главным тренером команды, но у нас есть тренерский штаб, который определяет и решает. Смотрите, сколько много ребят у нас было, все хотят играть. Все довольны, даже те, кто не вышли. Будем двигаться дальше, для нас пока все новое, – сказал Мостовой.

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