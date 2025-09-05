Армрестлинг. «АРМАТУРА-10». Пайзулаев поборется с Магомедовым, Токарев – с Червовым, Шамей против Цориева, другие поединки
6 сентября пройдет турнир «АРМАТУРА-10» по армрестлингу.
«АРМАТУРА-10»
Москва, Россия
Начало – 16:00 по московскому времени (6 сентября), прямая трансляция – на «Кинопоиске»
Поединки
Сергей Токарев – Сергей Червов
Заур Пайзулаев – Руслан Магомедов
Давид Шамей – Дзамболат Цориев
Валерий Чуботару – Айдын Бахтияров
Никита Бачин – Николай Воложанов
Григорий Пономарев – Владислав «АрмВлад» Цивилев
Дмитрий Прохоров – Михаил Нифонтов
Григорий Лящук – Руслан Магомедов
Андрей Юньков – Роман Филиппов
Умар Алакаев – Кантемир «Кантик» Карамизов
Михаил Акинин – Владимир Утенков
Тамерлан Гаглоев – Дмитрий Кок
Камран Атаев – Алимагомед Омаров
ПРИМЕЧАНИЕ: поединки будут продолжаться до трех побед в раундах.
