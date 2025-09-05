Армрестлинг. «АРМАТУРА-10». Пайзулаев поборется с Магомедовым, Токарев – с Червовым, Шамей против Цориева, другие поединки

6 сентября пройдет турнир «АРМАТУРА-10» по армрестлингу.

Армрестлинг

«АРМАТУРА-10»

Москва, Россия

Начало – 16:00 по московскому времени (6 сентября), прямая трансляция – на «Кинопоиске »

Поединки

Сергей Токарев – Сергей Червов

Заур Пайзулаев – Руслан Магомедов

Давид Шамей – Дзамболат Цориев

Валерий Чуботару – Айдын Бахтияров

Никита Бачин – Николай Воложанов

Григорий Пономарев – Владислав «АрмВлад» Цивилев

Дмитрий Прохоров – Михаил Нифонтов

Григорий Лящук – Руслан Магомедов

Андрей Юньков – Роман Филиппов

Умар Алакаев – Кантемир «Кантик» Карамизов

Михаил Акинин – Владимир Утенков

Тамерлан Гаглоев – Дмитрий Кок



Камран Атаев – Алимагомед Омаров

ПРИМЕЧАНИЕ: поединки будут продолжаться до трех побед в раундах.