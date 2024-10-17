Владимир Путин: «Прошу рассказать, что делается для пресечения коммерциализации детского спорта. О проблемах говорят и семьи, и эксперты, и независимые опросы»

Владимир Путин заявил, что необходимо пресекать коммерциализацию детского спорта.

«Я прошу сегодня рассказать, что делается по этому направлению. Прежде всего, для пресечения коммерциализации детского спорта, о проблемах здесь говорят и российские семьи, и эксперты, и независимые опросы», – сказал Путин на совете по развитию физической культуры и спорта.

Президент отметил, что даже в формально бесплатных секциях и центрах подготовки родители вынуждены тратить солидные суммы на экипировку детей и аренду площадок.

«Оплачивать спортивные сборы и взносы за участие в соревнованиях, в том числе тех, где ребята получают спортивные разряды и звания», – добавил Путин.

«Конечно, в современных условиях, условиях, в которых мы живем, конечно, гражданин и семьи тоже в определенных случаях должны и могут соучаствовать в этом софинансировании.

Но меру надо знать во всем, у нас подчас меры никто не знает, краев не чует и не чувствует. Вот в чем все дело», – приводит слова Путина РИА Новости.