Владимир Путин: «Прошу рассказать, что делается для пресечения коммерциализации детского спорта. О проблемах говорят и семьи, и эксперты, и независимые опросы»
«Я прошу сегодня рассказать, что делается по этому направлению. Прежде всего, для пресечения коммерциализации детского спорта, о проблемах здесь говорят и российские семьи, и эксперты, и независимые опросы», – сказал Путин на совете по развитию физической культуры и спорта.
Президент отметил, что даже в формально бесплатных секциях и центрах подготовки родители вынуждены тратить солидные суммы на экипировку детей и аренду площадок.
«Оплачивать спортивные сборы и взносы за участие в соревнованиях, в том числе тех, где ребята получают спортивные разряды и звания», – добавил Путин.
«Конечно, в современных условиях, условиях, в которых мы живем, конечно, гражданин и семьи тоже в определенных случаях должны и могут соучаствовать в этом софинансировании.
Но меру надо знать во всем, у нас подчас меры никто не знает, краев не чует и не чувствует. Вот в чем все дело», – приводит слова Путина РИА Новости.
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