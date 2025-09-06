0

Сергей Мельников, пропавший на хребте Аибга, найден живым

31 августа Мельников, который является сотрудником фотослужбы горнолыжного курорта «Роза Хутор», пропал в районе хребта Аибга в Сочи. Он отправился с группой в поход, отстал на спуске от группы и не вернулся.

«Мельников жив, здоров, в медицинской помощи не нуждается. Он ушел на другую сторону хребта, спустился в поселение Аибга, которое находится по ту сторону гребня. А там пограничники его вывели. Сейчас за ним поехали», – сказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Александр Пятницин
Сергей Мельников
Федерация альпинизма России
происшествия
