Сергей Мельников, пропавший на хребте Аибга, найден живым.

31 августа Мельников, который является сотрудником фотослужбы горнолыжного курорта «Роза Хутор», пропал в районе хребта Аибга в Сочи. Он отправился с группой в поход, отстал на спуске от группы и не вернулся.

«Мельников жив, здоров, в медицинской помощи не нуждается. Он ушел на другую сторону хребта, спустился в поселение Аибга, которое находится по ту сторону гребня. А там пограничники его вывели. Сейчас за ним поехали», – сказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.