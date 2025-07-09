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На Играх Невского в Санкт-Петербурге выступят более 3 тысяч участников из разных стран

На Играх Александра Невского выступят более 3 тысяч участников из разных стран.

Соревнования пройдут с 9 по 15 сентября в Санкт-Петербурге, частью программы также станет форум «Вера и спорт», в котором примут участие представители разных конфессий.

По словам председателя Комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга Антона Шантыря, пять стран уже подтвердили участие.

«Игры пройдут в сентябре. Возрастная категория – 12-14 лет. Планируют принять участие более 3 тыс. участников. На сегодняшний день пять зарубежных стран подтвердилось. И из 75 субъектов РФ [приедут спортсмены]», – рассказал Шантырь на пресс-конференции.

В программе Игр шесть видов спорта: мини-футбол, баскетбол 3х3, настольный теннис, самбо и шахматы, а также выполнение нормативов комплекса ГТО. В дополнительной программе – скейтбординг и онлайн-шахматы.

В составе каждой из команд будут не только спортсмены и тренеры, но и духовные наставники.

Предстоящие соревнования в Санкт-Петербурге станут третьими по счету. В 2023 Игры Невского прошли в городе Кемерово, в 2024 году – в Нижнем Новгороде.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
самбо
ГТО
Баскетбол 3х3
Игры Александра Невского
Антон Шантырь
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