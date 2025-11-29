  • Спортс
  Журова о возвращении флага российским дзюдоистам: «Это решение во многом связано с позицией международных спортивных структур в отношении Израиля»
1

Журова о возвращении флага российским дзюдоистам: «Это решение во многом связано с позицией международных спортивных структур в отношении Израиля»

Депутат Госдумы Светлана Журова ответила на вопрос, почему Международная федерация дзюдо вернула флаг российским дзюдоистам. 

«Я думаю, что это решение во многом связано и с позицией международных спортивных структур в отношении Израиля. Потому что к ним ведь приходят и спрашивают: а почему вы спортсменов из Израиля не лишили права выступать с флагом и гимном? Или в отношении других стран, которые сейчас ведут военные действия?

А если лишать всех подряд, то, значит, полностью открыть ящик Пандоры. Поэтому все хорошо все понимают и решили закрыть приоткрытый ящик Пандоры. И вернули российским дзюдоистам флаг и гимн.

Потому что если подобные вопросы возникнут у представителей других стран, то это точно будет не про спорт. А речь пойдет о манипуляциях со спортом на фоне каких-то политических событий. Но спортсмены ведь должны полноценно соревноваться и представлять свои страны», – считает Журова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
