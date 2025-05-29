Джеки Чану вручили черный пояс по карате
Всемирная федерация карате вручила Джеки Чану черный пояс.
Церемония прошла в Нью-Йорке во время премьеры фильма «Карате-пацан: Легенды».
Актеры кинофраншизы Джеки Чан и Ральф Маччио получили пояса из рук генерального секретаря WKF Тошихисы Нагуры.
Ранее Всемирная федерация карате (WKF) заключила соглашение с кинокомпанией Sony Pictures. В рамках соглашения федерация будет участвовать в промо-кампании фильма.
«Карате занимает привилегированное положение в поп-культуре и в сообществах по всему миру. Это глобальный бренд, известный людям во всем мире.
Мало кто смог передать фантастические ценности карате лучше, чем франшиза «Карате-пацан», – заявил президент WKF Антонио Эспинос.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: WKF
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости