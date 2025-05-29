Джеки Чану вручили черный пояс по карате

Всемирная федерация карате вручила Джеки Чану черный пояс.

Церемония прошла в Нью-Йорке во время премьеры фильма «Карате-пацан: Легенды».

Актеры кинофраншизы Джеки Чан и Ральф Маччио получили пояса из рук генерального секретаря WKF Тошихисы Нагуры.

Ранее Всемирная федерация карате (WKF) заключила соглашение с кинокомпанией Sony Pictures. В рамках соглашения федерация будет участвовать в промо-кампании фильма.

«Карате занимает привилегированное положение в поп-культуре и в сообществах по всему миру. Это глобальный бренд, известный людям во всем мире.

Мало кто смог передать фантастические ценности карате лучше, чем франшиза «Карате-пацан», – заявил президент WKF Антонио Эспинос.

ФОТО 1 ФОТО 2