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Журова считает, что Ван Дамм мог бы провести мастер-класс в России: «Он ведь занимался боевыми искусствами. Но нужно изучить, как он вел себя в отношении страны»

Журова считает, что Ван Дамм мог бы провести мастер-класс в России.

Актер Жан-Клод Ван Дамм ранее обратился к руководству РФ и выразил желание посетить страну в качестве посла мира.

«Вопрос, будет ли встречаться с ним наш президент. И он (ван Дамм) говорит, что не будет обсуждать политику, хотя встречался с украинскими военными. Но мы любого посла мира готовы услышать, в отличие от Украины. Ведь если бы он ранее был в России, то на Украину его бы попросту не пустили.

И если человек хочет разобраться и посмотреть, а потом приехать в Россию и изложить свое мнение – это нормальный подход. В рамках того же Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он мог бы выступить, в том числе как спикер, который выскажет свою позицию.

Или пусть проведет мастер-класс, он ведь занимался боевыми искусствами. Но нужно изучить, как он вел себя в отношении нашей страны и что высказывал», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoВладимир Путин
logoЖан-Клод Ван Дамм
logoСветлана Журова
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