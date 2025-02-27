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Максим Храмцов: «Уверен, мы с европейцами никогда не найдем общий язык – кто-то из нас должен поменяться в корне, но мы этого точно делать не будем. Так что будем менять их»

Максим Храмцов считает, что россияне и европейцы не найдут общий язык.

Храмцов – олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэквондо, однако он не был допущен до отбора на Париж-2024.

– Если бы вы могли обратиться к Международному олимпийскому комитету (МОК), что бы сказали?

– Можно многое им сказать, но я не знаю, я все-таки довольно молодой, у меня нет опыта общения с европейцами. Наш российский менталитет я понимаю, он совершенно другой, у европейцев другие понятия. Возможно, я с ними просто не смогу найти общий язык. И это не в плане языкового барьера, а в плане ментального. Мы разные люди.

Разве я буду им объяснять, что нет логики в отстранении наших спортсменов просто за то, что у них российские паспорта, что сейчас идет СВО, что это вообще никак не связанные вещи? Они думают, что, поступая так, они могут «насолить» нашему руководству. А я так не считаю, они просто губят спортсменов и их будущее.

Сейчас, когда я беседую с вами, я представляю, что говорю с ними. И я знаю, что они меня не поймут – у нас разные мировоззрения. К сожалению, я уверен, что мы с ними никогда не сможем найти общий язык – кто-то из нас должен поменяться в корне, но мы этого точно делать не будем. Так что будем менять их и делать это вместе, – сказал Храмцов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Максим Храмцов
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