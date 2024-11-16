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Елисеев о возвращении российских самбистов: «Не знаем, будет ли новый глава МОК адекватным или опять проявлять русофобскую позицию»

Елисеев сообщил, что возвращение наших самбистов зависит от выборов главы МОК.

Сейчас российские самбисты выступают в нейтральном статусе.

«Переговоры о возвращении на международные соревнования российских флага и гимна ведутся. Мы ставили этот вопрос на последнем заседании исполкома FIAS, который проходил три недели назад. Как мы видим, понимание есть, но в исполкоме посчитали, что нужно подождать.

Аргументы на этот счет разные, но основа их такова, что, учитывая рекомендации МОК, которые на нас тоже распространяются, любые шаги, связанные с невыполнением этих рекомендаций, повлекут за собой исключение самбо из олимпийской семьи.

Поэтому решили подождать выборов президента МОК, посмотреть, с кем потом можно будет вести переговоры. Будет ли новый президент МОК адекватным или опять проявлять русофобскую позицию, мы пока не знаем.

Все-таки была проделана большая работа по признанию, и сегодня взять и перечеркнуть все – это надо все взвесить. Мы чувствуем, что напряжения по вопросу возвращения наших символов нет внутри международной федерации, и продолжаем отстаивать позицию, чтобы все страны могли выступать на соревнованиях со своими флагами и гимнами.

Думаю, в следующий раз этот вопрос будет рассмотрен в октябре 2025 года», – рассказал глава Европейской федерации самбо и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции. 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoМОК
самбо
Сергей Елисеев
FIAS
сборная России по боевому самбо
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