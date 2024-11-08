Россияне выиграли четыре золота в первый день чемпионата мира по самбо
Российские самбисты взяли четыре золотые награды в первый день чемпионата мира.
Турнир проходит с 8 по 10 ноября в Астане.
У мужчин золото выиграли Денис Калинин (до 79 кг), Абусупиян Алиханов (боевое самбо, до 88 кг) и Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг), который стал шестикратным чемпионом мира.
Степан Солдатенков взял бронзу в весовой категории свыше 98 кг.
У женщин золотую медаль взяла Вера Лоткова (боевое самбо, до 54 кг). Серебро завоевали Татьяна Федорова (до 50 кг), Екатерина Дорошенко (до 65 кг), Яна Полякова (боевое самбо, до 72 кг) и Ольга Артошина (свыше 80 кг).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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