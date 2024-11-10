Российские самбисты завоевали 16 золотых медалей на чемпионате мира в Астане.

Турнир проходил с 8 по 10 ноября. Россияне заняли первое место в медальном зачете.

В заключительный день чемпионами мира в самбо слепых стали Андрей Демидов (весовая категория до 64 кг), Виктор Руденко (до 79 кг), Павел Селиванов (до 98 кг).

В классическом самбо золотые медали выиграли Антон Коновалов (до 98 кг) и Дарья Речкалова (до 80 кг). В боевом самбо чемпионами мира стали Михаил Кашурников (свыше 98 кг) и София Истомина (до 65 кг).

Бронзовые медали завоевали Мухтар Гамзаев (боевое самбо, до 58 кг) и Татьяна Шуянова (классическое самбо, до 59 кг).

Россияне выступали на ЧМ под флагом Международной федерации самбо.