Российские самбисты завоевали 16 золотых медалей на чемпионате мира в Астане
Российские самбисты завоевали 16 золотых медалей на чемпионате мира в Астане.
Турнир проходил с 8 по 10 ноября. Россияне заняли первое место в медальном зачете.
В заключительный день чемпионами мира в самбо слепых стали Андрей Демидов (весовая категория до 64 кг), Виктор Руденко (до 79 кг), Павел Селиванов (до 98 кг).
В классическом самбо золотые медали выиграли Антон Коновалов (до 98 кг) и Дарья Речкалова (до 80 кг). В боевом самбо чемпионами мира стали Михаил Кашурников (свыше 98 кг) и София Истомина (до 65 кг).
Бронзовые медали завоевали Мухтар Гамзаев (боевое самбо, до 58 кг) и Татьяна Шуянова (классическое самбо, до 59 кг).
Россияне выступали на ЧМ под флагом Международной федерации самбо.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости