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Российские самбисты завоевали пять золотых медалей во второй день чемпионата мира в Астане

Российские спортсмены взяли пять золотых медалей во второй день ЧМ по самбо.

Соревнования проходят в Астане.

Победителями стали Сергей Рябов (весовая категория до 88 кг), Дмитрий Елисеев (боевое самбо, до 98 кг), Анастасия Луканина (до 54 кг), Олеся Посылкина (до 72 кг), Анжела Гаспарян (боевое самбо, до 80 кг).

Серебро завоевал Ролан Зиннатов (боевое самбо, до 71 кг), бронзу – Александр Федоров (до 64 кг).

За два соревновательных дня российские самбисты взяли девять золотых, пять серебряных и три бронзовые медали. Россияне выступают на ЧМ под флагом Международной федерации самбо.  

Опубликовано: Полина Лоцик
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Сергей Елисеев
чемпионат мира по самбо
Сергей Рябов
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