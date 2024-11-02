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Российские тхэквондистки Должикова и Волкова временно отстранены по допинг-делу 2014 года

Российские тхэквондистки Елизавета Должикова и Юлия Волкова временно отстранены по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщило Международное агентство тестирования (ITA). Решение принято на основании данных базы LIMS.

Даты предполагаемых нарушений Должиковой и Волковой – 20 и 19 ноября 2014 года.

Должиковой 27 лет, Волковой 44 года. Как пишет «Матч ТВ», обе побеждали на чемпионате России-2014.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ITA
logoдопинг
сборная России жен
тхэквондо
Юлия Волкова
ITA
Елизавета Должикова
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