Дзюдоист Блиев о турнире Большого шлема в Абу-Даби: «Был горд и рад, что в честь нашей страны звучит гимн»

Российский дзюдоист Аюб Блиев прокомментировал победу на турнире Большого шлема в Абу-Даби в категории до 60 кг.

«Был горд и рад, что в честь нашей страны звучит гимн, и, думаю, в дальнейшем это будет еще важнее для всех нас – чтобы звучал наш гимн, чтобы поднимали флаг нашей страны.

Выехав из базы [в Сириусе], мы не знали об этом. Об этом мы узнали уже здесь, в Абу-Даби. Эту радостную новость нам объявили на собрании. Конечно, все мы были немножко в радостном шоке.

Абу-Даби для меня с каждым годом все удачнее, и моя первая медаль Мировой серии именно отсюда, из этого зала, из этой страны. А сегодня – золото, которое приносит тысячу баллов в олимпийский рейтинг. Для меня это очень важно, но я не забегаю вперед. Все поэтапно. Стараюсь выстроить свою работу так, чтобы дойти до цели», – сказал Блиев.

Еще один россиянин Мурад Чопанов завоевал серебро в весе до 66 кг.

«Недосказанность после этого турнира все равно осталась. Я выходил побеждать, одного шага для этого не хватило. Последний старт – чемпионат мира – проиграл, и мне нужно было реабилитироваться для себя в первую очередь. Сам себя обману, если скажу, что не хотел оказаться здесь одним из тех, кто услышит гимн нашей страны в свою честь, – это не так. Такова человеческая натура. Тем важнее для меня будет улучшить своей результат.

Когда мы выходим, нас объявляют как спортсменов Российской Федерации – ни AIN, ни IJF. В протоколах наш флаг, в сетке тоже, это очень бросается в глаза. Ты слышишь, как дети кричат тебе «Россия», огромное им спасибо. Я один из тех, кто пережил отстранение от Олимпийских игр, и поэтому для нас все произошедшее – хороший знак, это значит, что все возможно. Мы-то в любом случае до последнего дня готовимся к ним, но не можем влиять на то, что от нас не зависит. Наше дело – выходить и бороться.

А эту встречу с французом я буду перебарывать еще, наверное, месяца два минимум в голове. Так было и после чемпионата мира – не умею я проигрывать, каждый проигрыш болезненно переношу, хотя внешне спокойный, даже где-то закрытый. Но у меня еще много незакрытых целей – пока нет медалей ни с чемпионата мира, ни с Олимпийских игр. И карьеру завершать я пока точно не планирую», – отметил Чопанов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
