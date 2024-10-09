Тяжелоатлет Мазницын временно отстранен за возможное допинг-нарушение 2014 года
Тяжелоатлет Станислав Мазницын временно отстранен за возможное нарушение антидопинговых правил.
Как сообщается на сайте Международного агентства тестирования (ITA), спортсмен отстранен на основе базы данных LIMS по статье об использовании или попытке использования запрещенной субстанции или метода.
Предполагаемое нарушение совершено 15 ноября 2014 года. Временное отстранение действует с 8 октября 2024-го.
28-летний Мазницын выступает за Израиль, ранее представлял Россию. До перехода он становился бронзовым призером молодежного чемпионата Европы-2019 в весовой категории до 96 кг.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ITA
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости