Открытый турнир «Наше Дело» по BJJ для детей
9 ноября 2024 года в Тольятти пройдет крупный турнир по бразильскому джиу-джитсу «Наше Дело Россия: BJJ», организованный Shakasports.
Турнир состоится на базе легкоатлетического манежа ГАУ СО «Арена», который находится по адресу: ул. Спортивная, 40. Событие обещает стать важным этапом развития BJJ в России, собирая юных спортсменов со всей страны.
Регламент и правила турнира
Соревнования пройдут в соответствии с правилами IBJJF, а участники будут выступать в ги. Атлеты будут поделены по возрастным категориям, весу и уровню подготовки: новички, занимающиеся менее полутора лет, и опытные спортсмены с белыми и цветными поясами. Начинается день с обязательного взвешивания с 8:00 до 9:00, после чего, в 10:00, начнутся первые схватки.
Возрастные и весовые категории
2013-2014 г. – 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50 кг.
2011-2012 г. – 34, 37, 45, 50, 55, 60, 66 кг.
2009-2010 г. – 42, 46, 50, 56, 62, 67, 72, 84 кг.
Награждение и регистрация
На турнире «Наше Дело Россия: BJJ» все категории будут награждены медалями с одним третьим местом, что обеспечит достойное поощрение за проделанный труд. Регистрация для участников обязательна и завершается 7 ноября в 23:59. В день соревнования каждому участнику необходимо иметь при себе свидетельство о рождении или паспорт, страховой полис, а также подписанное согласие на участие.
Контакты
Для вопросов по участию и организации можно обратиться по номеру +7 917 123 4391 (Telegram/WhatsApp).
Этот турнир по BJJ станет настоящим праздником для поклонников боевых искусств, собирая юных борцов из разных уголков России. Тольятти готовится встретить лучших из лучших в мире бразильского джиу-джитсу!
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