Дзюдоистка Старцева: «Я вижу себя на Олимпиаде – с золотой медалью, естественно. Но это уже не как мечта, а как логичное завершение олимпийского цикла»
Дзюдоистка Элис Старцева рассказала о планах выступить на Олимпийских играх.
Следующие летние Игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году.
«Если говорить сейчас, то да, я вижу себя на Олимпиаде. С золотой медалью, естественно. Но это уже не как мечта, а как логичное завершение олимпийского цикла.
У меня сейчас больше цели на чемпионаты Европы и чемпионаты мира. Я все силы пускаю туда. Это более реально, чем [поехать] на Олимпиаду. Я очень сильно верила в эту Олимпиаду [в Париже], но очень сильно разочаровалась», – сказала двукратная чемпионка России по дзюдо Старцева.
В июне Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил Старцевой выступить на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. Однако позже в Федерации дзюдо России отказались отправлять спортсменов на соревнования, не согласившись с критериями допуска.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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