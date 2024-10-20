Тасоев о недопуске к Олимпиаде-2024: «Уже отпустил эту ситуацию. Самое тяжелое – настраиваться на еще четыре года, потому что мы не знаем, что будет завтра»
Международный олимпийский комитет допустил четверых российских дзюдоистов до участия в летней Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, Тасоева среди них не было. Россияне в итоге приняли решение не ехать на Игры.
– Прошло уже какое‑то время с тех пор, как была Олимпиада и вся эта история. Сейчас, спустя какое‑то время, как все это видится и чувствуется?
– Я уже отпустил эту ситуацию. Но моментами я вспоминаю, и, конечно, тяжело. А самое тяжелое в этом – настраиваться на еще четыре года. Потому что мы не знаем, что будет завтра.
Самое тяжелое – следующие четыре года на пути к подготовке к Олимпийским играм. Но что было, то прошло. И об этом даже не стоит думать.
– Каково было разочарование? Не было мыслей вообще закончить?
– Именно с этой ситуацией у меня не было мыслей, чтобы я завязал или ушел. Мне просто нужно стать сильнее, тренироваться еще больше и усерднее, верить, что однажды я все-таки дойду до этих соревнований и выступлю там, – сказал чемпион мира по дзюдо.
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