Тасоев о недопуске к Олимпиаде-2024: «Уже отпустил эту ситуацию. Самое тяжелое – настраиваться на еще четыре года, потому что мы не знаем, что будет завтра»

Инал Тасоев рассказал, как воспринял недопуск к Олимпийским играм в Париже.

Международный олимпийский комитет допустил четверых российских дзюдоистов до участия в летней Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, Тасоева среди них не было. Россияне в итоге приняли решение не ехать на Игры.

– Прошло уже какое‑то время с тех пор, как была Олимпиада и вся эта история. Сейчас, спустя какое‑то время, как все это видится и чувствуется?

– Я уже отпустил эту ситуацию. Но моментами я вспоминаю, и, конечно, тяжело. А самое тяжелое в этом – настраиваться на еще четыре года. Потому что мы не знаем, что будет завтра.

Самое тяжелое – следующие четыре года на пути к подготовке к Олимпийским играм. Но что было, то прошло. И об этом даже не стоит думать.

– Каково было разочарование? Не было мыслей вообще закончить?

– Именно с этой ситуацией у меня не было мыслей, чтобы я завязал или ушел. Мне просто нужно стать сильнее, тренироваться еще больше и усерднее, верить, что однажды я все-таки дойду до этих соревнований и выступлю там, – сказал чемпион мира по дзюдо.