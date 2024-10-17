Поздняков – спортсменам: «Мы всегда были единой олимпийской командой России. Я рад, что ОКР помогал вам выступать на Олимпиадах, бороться за свою мечту»

Станислав Поздняков отметил заслуги ОКР в успехах спортсменов на Олимпиадах.

Об этом глава Олимпийского комитета России (ОКР ) высказался на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР, которое проходит в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Уфе.

«У нас в зале сразу столько замечательных спортсменов! Сразу же вспоминается произведение: «Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе рубились они».

Мы вместе с вами прошли непростой период, наполненный глобальными вызовами, требующими мужества и сильного характера. Но мы всегда были единой командой – олимпийской командой России, которая добивалась исторических успехов и обновляла рекорды нашей страны.

Есть две важнейшие оценки – от государства и общества. Руководство и президент всегда признавали ваше выступление на Олимпиадах успешной, а народ с радостью приветствовал ваши победы.

Я рад, что ОКР помогал вам выступать на Олимпиадах, бороться за свою мечту. Нас неоднократно пытались отстранить от участия в Играх задолго до Парижа‑2024 . Каждый раз наше участие решалось ценой больших дипломатических усилий. Многое оставалось за кадром.

Отдельная история – ковидные ограничения. Многие помнят, как трудно было выступать в то время. Честь вам и хвала за выступление! Без этого не было бы рекордов в Токио‑2020 и Пекине‑2022.

Мы действительно с вами стали семьей. Ваши победы и достижения всегда были предметом национальной гордости, наилучшим примером для подражания, мотивацией для начинающих спортсменов, которые тоже выбирали спорт своей профессией. Это тоже социальная миссия чемпионов», – заявил Поздняков .

15 октября Поздняков сообщил, что уйдет в отставку с поста главы ОКР, и предложил провести досрочные выборы.

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