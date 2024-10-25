Новые детали о Дегтяреве-министре: кого уже привел в спорт и за что осадил Губерниева

Михаил Дегтярев с мая министр спорта и вот-вот возглавит Олимпийский комитет России. Такой полноты власти не было ни у кого.

Эпатажное прошлое уже никак не стереть и не изменить, при этом Дегтярев последних пяти месяцев – во многом другой и во многом загадка.

У него нет титулов или хотя бы заметного бэкграунда в профессиональном спорте. Он приехал из Хабаровска, где три года был губернатором края, и еще весной вряд ли воспринимался как политический тяжеловес.

Но, заступив в должность, Дегтярев перекраивает или готовится перекроить почти все, что можно.

Что он любит в работе и на кого полагается? Какие цели ставит в этой должности?

Мы поговорили с людьми из нашего спорта и узнали чуть больше о новом боссе.

Команда Дегтярева – кто они?

Основная группа давно перемещается вслед за вожаком: многие из его союзников начинали еще в Госдуме (там Дегтярев с 2016-го по 2020-й возглавлял комитет по спорту), потом уехали в Хабаровский край и вот вернулись в Москву.

Это специалисты в разных областях, их объединяет преданность новому министру. Теперь они рассредоточились по позициям в Министерстве и других ведомственных структурах – хотя далеко не все имеют опыт именно в спорте.

Вот ключевые назначения лета-осени, когда Дегтярев по-настоящему погрузился в дела:

● Александр Никитин – статс-секретарь, заместитель министра. С 2021-го по 2024-й – первый вице-губернатор Хабаровского края, правая рука Дегтярева. После его ухода около месяца был врио губернатора, потом перебрался в Москву.

● Мгер Гандилян – еще один зам. В команде Дегтярева с 2017-го, прошел путь от помощника депутата до вице-губернатора Хабаровского края и теперь заместителя министра. Важное уточнение: первый зам Дегтярева – Одес Байсултанов, он работал замом и у Олега Матыцина; Алексей Морозов тоже не потерял позицию зама после прихода Дегтярева.

● Юрий Ермошкин, экс-министр культуры Хабаровского края, возглавил Федеральную дирекцию организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий – учреждение, которое распоряжается большими деньгами. Потенциально без одобрения Ермошкина не состоятся ни одни соревнования или праздник: от чемпионата России до парада физкультурников на Красной площади.

Ермошкин, как и Дегтярев, в 2004-м окончил Самарский государственный аэрокосмический университет, имеет два высших образования (инженер и экономист). С начала нулевых занимался массовыми мероприятиями – концертами, фестивалями, в том числе был организатором «Рока над Волгой».

● Иван Рыбин – теперь руководитель Государственного музея спорта, хабаровские медиа называли это назначение внезапным. Бывший начальник отдела агитации и пропаганды регионов Центрального аппарата ЛДПР, с Дегтяревым перебрался сначала из Москвы в Хабаровск, теперь проследовал обратным маршрутом.

● Ольга Шевченко – руководитель правового департамента Минспорта. Экс-глава Управления Минюста по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Получила предыдущую должность через несколько месяцев после избрания Дегтярева губернатором. До приезда в Хабаровск работала в аппарате комитета Госдумы по физкультуре и спорту (при Дегтяреве).

● Дмитрий Ризун – директор департамента управления делами и контроля. Был главой администрации Дегтярева в Хабаровском крае, ранее работал в Следственном комитете и Федеральной налоговой службе, но с будущим министром спорта плотно не взаимодействовал.

● Максим Боев – заместитель руководителя департамента образования, науки и международных отношений. При этом руководитель департамента пока не назначен. Ранее Боев рулил дальневосточным отделением РАНХиГС.

● Алина Стебнева – начальник отдела в правовом департаменте. С Дегтяревым давно: сначала работала в аппарате комитета Госдумы, потом возглавляла комитет по делам молодежи правительства Хабаровского края.

Такой большой команды не было у предыдущих министров спорта – ни у Павла Колобкова, ни у Олега Матыцина.

«Все говорит о том, что Дегтярев пришел всерьез и надолго. Для него это не проходная должность. Опираясь на своих людей, конечно, добиться результата проще», – подтвердил наш источник.

Теперь вопрос: что будет с аппаратом ОКР после прихода туда Дегтярева? Хватит ли у него своих людей, чтобы закрыть основные позиции еще в одной структуре?

По нашим данным, некоторые сотрудники ОКР, проработавшие там много лет, сейчас на грани того, чтобы написать заявления об уходе.

Дегтярев начал перестановки не только в Министерстве – меняет боссов в Музее спорта и ГЦОЛИФК

В структуре российского спорта много важных, но не особо публичных должностей. Почти на все из них за пять месяцев пришли люди из команды Дегтярева. Вот главные примеры:

● Федеральная дирекция организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий. 9 июля Юрий Ермошкин сменил на посту руководителя Георгия Кобылянского.

● Музей спорта. 18 июля появилась информация, что вместо Александра Дубинина теперь руководит Иван Рыбин.

● Российский университет спорта ГЦОЛИФК. Сергей Сейранов освобожден от должности ректора указом Дегтярева 2 октября. Временно исполняет обязанности проректор Евгений Павлов, постоянного руководителя пока не появилось. Но вероятным преемником называют Максима Боева.

Многие из этих учреждений зашли в пике – и это могло быть формальным поводом для перестановок.

Так, в Музее спорта в прошлом году скоропостижно скончалась многолетний директор и идейный основатель Елена Истягина-Елисеева.

В Дирекции Георгий Кобылянский проработал всего год, сменив суперопытного Александра Полинского. Возможно, вы помните Полинского по истории с организацией однодневного кибертурнира за 34,5 млн рублей.

Итоги деятельности ГЦОЛИФК, согласно релизу Минспорта, печальны: средний балл среди поступивших абитуриентов за три года упал почти на 20 баллов (2021 – 79 баллов, 2024 – 58 баллов), трудоустроены в 2024-м были только 60% выпускников, 10 бюджетных мест так и остались незаполненными, а доля выпускников-членов сборных страны упала на 42%.

Дегтярев предпочитает протокол даже в мелочах – на себе это публично ощутил Губерниев

Предыдущие министры спорта и тем более главы ОКР (в том числе занимавший высокий пост в Госдуме Александр Жуков) начинали работу со знакомства с главами федераций, ветеранами, спортсменами, представителями СМИ.

Дегтярев вроде бы открыт и на виду, активно ведет сразу два телеграм-канала, но не сторонник неформального общения. Он встречался с президентами зимних федераций, пересекался со многими «летниками», но это были официальные встречи в рабочем кабинете – с отчетом в канале и совместными фото за столом. Да, тут ничего поразительного, но в спортивной среде тяготеют и к другим форматам, более непринужденным – так сложилось.

С Дегтяревым трудно пообщаться тет-а-тет или без предварительной договоренности.

«Если считать контакты на форумах и других официальных мероприятиях, наверное, Дегтярев знаком почти со всеми боссами федераций. По крайней мере, ключевых федераций – точно. Но это не то общение, к какому все привыкли», – утверждают источники.

Еще предыдущие министры спорта приучили, что им можно звонить чуть ли не по любому поводу.

Абсолютно у всех руководителей федераций (да что там, у многих тренеров и спортсменов) были прямые выходы на Олега Матыцина и Павла Колобкова. Даже Виталию Мутко в период подготовки к Сочи-2014 запросто звонили, если, например, тренер вдруг не включал в состав или не отправлял на нужный сбор.

Связь с Дегтяревым – только через помощников/аппарат министерства.

Характерный штрих сюда же – количество охраны/регламент общения с прессой. Возможно, вам кажется, что Дегтярев что-то доносит и проясняет в интервью почти каждый день, но в основном это или реплики с больших мероприятий/форумов, либо ТВ-подходы. Больших интервью конкретному медиа он фактически не дает (пока).

Раньше поймать где-то и задать вопрос можно было любому из спортивных боссов. Но не Дегтяреву. Вокруг него – толпа людей, как щит. Мы ощутили это летом на Играх БРИКС: все по регламенту и протоколу, с очевидной дистанцией – просто так не подберешься.

Порой в этом стремлении соблюсти субординацию Дегтярева заносит.

Вот показательный эпизод с недавнего форума «Азартные игры: отчисления на спорт». Модератор Дмитрий Губерниев поблагодарил организаторов – фонд «Росконгресс», а также лично Георгия Брюсова, потому что Брюсов в фонде – заместитель директора. Но параллельно он еще и руководит Центром спортивной подготовки, подведомственным учреждением Минспорта.

Дегтяреву не понравилось соло Губерниева.

– Стоп. Брюсов – мой подчиненный, – перебил Дегтярев.

– Правильно.

– Я и сказал, что с этого надо начинать. С наведения порядка.

– Да, но как положено, последним фигурирует самый крутой. Поэтому я и сказал, что от Брюсова – к Министерству спорта , – нашелся Губерниев. – Про первого заместителя министра можно сказать? Вот Одес Хасаевич...

– Нет, это я скажу сейчас. Давайте порядок наведем, коллеги. <...> Брюсова мы обижать не будем, но вообще могу уволить сегодня. Не надо его подставлять. Своих подчиненных я благодарю сам.

Дальше Дегтярев подчеркнуто медленно, обстоятельно перечислил подчиненных, проигнорировав попутный вопрос Губерниева «а что же делать нам, журналистам?» Закончил министр тоже благодарностью – «феерическому ведущему и модератору Губерниеву».

Можете представить такую ситуацию между Губерниевым и Матыциным/Поздняковым/Колобковым/Мутко/Жуковым?

Дегтярев всегда так жесток и строг? Говорят, нет – даже на работе

Возможно, по видео выше у вас сложилось о Дегтяреве определенное мнение.

Но парадокс: несколько наших источников сказали о новом министре как о суперприятном в общении человеке. Говорят, без камер Дегтярев обаятельный, харизматичный, с чувством юмора и без налета чиновничьего превосходства.

«У Дегтярева публичный имидж как у типичного представителя своей партии (ЛДПР – Спортс’‘). Но это не значит, что с ним нельзя поговорить по-человечески. Любой из представителей его команды за Дегтярева горой. Такое отношение не купишь ни за какие деньги или должности», – так нам обрисовали министра спорта.

А хотел ли вообще Дегтярев приходить в Минспорт?

В этой части сведения, которые мы получили, не совпадают даже в мелочах. И в каком-то смысле это тоже штрих к портрету Дегтярева-министра: мало кто достоверно знает его обстоятельства перед назначением.

Для полноты картины – обе версии. Выбирайте, какая ближе.

1) Есть информация, что Дегтярев не горел желанием оставлять должность губернатора Хабаровского края ради Министерства спорта: «Когда он узнал, что возник этот вариант, то даже спросил: «А отказаться можно?» И ему ответили: «Нет, нельзя», – рассказал один из наших источников. – Для руководителя, как правило, важны финансы и возможность ими распоряжаться. Сравните».

В этом смысле кресло губернатора и правда может выглядеть предпочтительнее. Государство постепенно снижает расходы на спорт, тогда как краевой хабаровский бюджет растет – при том, что и так в разы больше по отношению к министерскому.

2) С другой стороны, позиция федерального министра после работы в регионе имиджево выглядит как повышение. Особенно если думать с точки зрения перспектив большой политической карьеры. А она у Дегтярева с учетом возраста (43 года), резюме и амбиций просматривается.

«Особенно перспективно быть министром спорта именно сейчас. Не нужно ни перед кем отчитываться олимпийскими медалями, международных соревнований нет, как оценить работу – непонятно. Процент занимающихся спортом в стране, в отличие от наград, никак нельзя потрогать. Зато можно спокойно перестроить все структурные процессы, чем Дегтярев сразу и занялся», – поделился источник.

Дегтярев настроен на возвращение России – этим отличается от многих боссов (теперь уже бывших)

Дегтярев с самого старта последовательно гнет линию нашего возвращения на международную арену.

И если до Игр-2024 в Париже он еще осторожничал, то сейчас заявляет четко: «Нужно прекратить друг друга оскорблять и сотрясать кулаками. Я ко всем обращаюсь – прекратите все поливать международных чиновников, не разбираясь в теме. Мы берем курс на возвращение в олимпийскую семью и защиту прав наших спортсменов. Ни дверью хлопать не будем, ни бряцать словесным оружием. Ездить будем везде. Везде, где имеем право, будем выступать».

Практически все большие фигуры, выступавшие с противоположным посылом, уже убраны в тень.

Ирина Винер, запомнившаяся высказыванием про «бомжей», потеряла пост во главе федерации и место в Совете при президенте по развитию физической культуры и спорта. Станислав Поздняков, назвавший олимпийцев иноагентами, больше не глава ОКР. Владимир Сальников, решивший за всех пловцов отказаться от Олимпиады, не у руля федерации. И – вот совпадение – пловцы сразу пошли за нейтральным статусом .

Бомжи, иуды, иноагенты, враги страны: как в нашем спорте называют тех, кто собрался на Олимпиаду

Зачем Дегтярев делает такую ставку на риторику возвращения?

Возможно, чтобы войти в историю как человек, который сделал невероятное и все исправил. А возможно, это политическая игра в духе всех предыдущих пунктов, направленная скорее на зачистку поляны от оппонентов.

Дегтярев хочет взять под контроль еще и регионы. Да-да, и здесь «навести порядок»

В Хабаровске подобное построение вертикали стало критически важным для его карьеры, ведь Дегтярев приехал на волне протестов после ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.

Однако, расставив на позиции своих людей (список выше), Дегтярев очень быстро взял ситуацию в крае под контроль. Больше народных волнений не было.

В рамках «выстраивания вертикали» теперь уже в спорте Дегтярев мечтает приструнить и еще один (пока) не зависящий от него механизм – назначения региональных министров спорта.

Об этом он говорил на форуме «Россия – спортивная держава»: «Прошу дополнительно наделить Минспорт полномочиями по утверждению кандидатур региональных министров спорта и руководителей центров спортивной подготовки. От федераций всероссийских к региональным и до местных – нужно навести порядок. Предлагается это сделать».

Пока что министра спорта назначает глава региона, а глав региональных федераций выбирают их члены. Это обеспечивает минимальную независимость/автономию на местах, но из центра выглядит скорее как неподконтрольность.

Такая ситуация напрягала и Олега Матыцина, который на закрытых встречах с медиа делился недовольством: порой с регионами нет нормальной связи и понимания, что там вообще творится, а от них нет оперативной реакции на распоряжения.

Если теперь все случится так, как хочет Дегтярев, под контроль федерального центра перейдут вообще все рычаги управления нашим спортом.

Правда, тут есть юридический нюанс: во многих регионах министры спорта параллельно занимаются еще и молодежной политикой. Как быть в такой ситуации?

Дегтярев наверняка что-нибудь придумает.

Что Дегтярев уже изменил в нашем спорте – объясняем предельно доступно

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Алексей Майшев, Павел Бедняков, Кирилл Зыков, Владимир Астапкович