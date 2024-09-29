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17-летний дзюдоист госпитализирован в тяжелом состоянии из-за травмы головы на турнире в Петербурге

17-летний дзюдоист госпитализирован в тяжелом состоянии из-за травмы на турнире.

Как пишет «РЕН ТВ», инцидент произошел 28 сентября в Санкт-Петербурге. Один из участников соревнований упал головой вниз во время поединка. Позже ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

«Фонтанка» уточняет, что речь идет о турнире по дзюдо, проходившем на «Сибур Арене». Спортсмена доставили в Филатовскую больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «РЕН ТВ»
происшествия
дзюдо
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